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مباحثات سورية إيرانية لتعزيز التعاون بمجال الاتصالات

مباحثات سورية إيرانية لتعزيز التعاون بمجال الاتصالات
الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الاتصالات والتقانة السوري إياد الخطيب مع مستشار وزير الاتصالات وتقانة المعلومات في إيران حسين ميرزا بور والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون في مجال الاتصالات وتقانة المعلومات بين البلدين.

العالم- سورية

وأكد الوزير الخطيب خلال اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة اليوم أهمية تعزيز وتطوير التعاون مع الجانب الإيراني بمجال الاتصالات والبنى التحتية، نظراً لتميز التجربة الإيرانية في هذا المجال، مبيناً أهمية العمل على تبادل الخبرات بين الجانبين، بما يحقق الفائدة لشعبي البلدين الصديقين.

من جانبه بين مستشار وزير الاتصالات وتقانة المعلومات في إيران حسين ميرزا بور أن عمق العلاقات الإيرانية السورية عامل مساعد لتحقيق تعاون مثمر في مجال الاتصالات بين البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل الدعم المطلوب، بما ينعكس إيجاباً على قطاع الاتصالات في سورية.

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مباحثات سورية إيرانية لتعزيز التعاون بمجال الاتصالات

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