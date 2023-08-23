روسيا: تباحثنا مع ايران بشان التعاون العسكري

العالم - روسيا

وفي اطار زيارة عمل الوفد العسكري الإيراني برئاسة العميد كيومرث حيدري قائد القوة البرية في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التقى الوفد مسؤولين في وزارة الدفاع الروسية اليوم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، في بيان، أنه تم خلال لقاء الوفد الإيراني مع مسؤولي هذه الوزارة، بحث التعاون العسكري المشترك بين البلدين.

وبحسب وكالة "إنترفاكس" للأنباء، استعرض نائب وزير الدفاع الروسي التعاون العسكري خلال لقاء مع قائد القوة البرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ووفق هذا التقرير، وافق نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، في المحادثات مع العميد حيدري، في موسكو، على زيادة مستوى الاتصالات في مجال التعاون العسكري.

ويوم الاثنين اجرى قائد القوة البرية للجيش الايراني بعد وصوله الى موسكو، محادثات مع قائد القوة البرية للجيش في الاتحاد الروسي، أوليغ ساليوكوف.

وفي الأشهر الأخيرة، شهدت العلاقات بين إيران وروسيا نموا تدريجياً على أساس المصالح الوطنية المشتركة، كما تسببت الضغوط الغربية ضد موسكو بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في خلق المزيد من الدوافع لتطوير العلاقات بين روسيا وإيران.