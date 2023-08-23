إيران وقطر وعقد الملتقى التاسع للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة

العالم - إيران

من جانبه أكد أمين اللجنة الاقتصادية المشتركة الإيرانية القطرية مجتبي أكبري على ضرورة تسهيل وتسريع العلاقات التجارية بين إيران وقطر، وقال ان العلاقات بين البلدين ودية للغاية والقادة السياسيون لديهم علاقات أخوية جيدة.

وافاد بانه نظرا لمسؤولية وزارة الطاقة باعتبارها الوصي الإيراني على اللجنة الإيرانية القطرية المشتركة، فإنه جرى بحث آخر الإجراءات في هذا الاجتماع الذي عقد بحضور كبار ممثلي الاجهزة الحكومية ورؤساء القطاع الخاص والذي نصت عليه وثيقة الملتقى الثامن الذي عقد في يونيو من العام الماضي ووقعها وزير الطاقة ووزير الصناعة والتجارة القطري في الدوحة، وتم اتخاذ القرار بناءً على آخر الإنجازات فيما يتعلق بالاولويات خلال الفترة المقبلة.

وتابع أكبري انه من أجل تحسين العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيران وقطر، تقرر أن تتولى لجنة المتابعة وضع اللمسات النهائية على بنود الوثيقة الاقتصادية الثامنة للبلدين، بحضور الاجهزة المهمة وتدوين هذه الوثيقة.