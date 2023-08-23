ندعم قرار سوريا بجلاء القوات الاجنبية اللاشرعية من هذا البلد

العالم - إيران

جاء ذلك في كلمة السفير الايراني خلال اجتماع مجلس الامن الدولي، الذي عقد اليوم الاربعاء لمناقشة التطورات السياسية في سوريا.

واكد "ايرواني" على ان الارهاب لايزال يشكل عنصر تهديد لسوريا والمنطقة، ويتموقع في مناطق خارج عن سيطرة الحكومة السورية؛ محذرا من حرية تحرك الجماعات الارهابية بما فيها داعش داخل الاراضي السورية التي تسيطر عليها قوات اجنبية غير شرعية، باعتبار ذلك تهديدا جادا للسلام والامن الاقليميين.

ولفت بان سيادة ووحدة الاراضي السورية مهددة على الدوام بسبب احتلال بعض المناطق لهذا البلد من قبل القوات الاجنبية اللاقانونية والعدوان الصهيوني وجرائم المجموعات الارهابية هناك؛ الامر الذي يزيد معاناة الشعب السوري مضافا الى الحظر اللاانساني وغير الشرعي الذي يضاعف العبء على هذا الشعب.