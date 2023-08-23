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موراليس: العقوبات الأمريكية ضد روسيا دليل على تدهور الإمبريالية

موراليس: العقوبات الأمريكية ضد روسيا دليل على تدهور الإمبريالية
الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ - ١١:١٠ بتوقيت غرينتش

صرح رئيس بوليفيا السابق إيفو موراليس بأن العقوبات الأمريكية ضد روسيا تدل على "تدهور الإمبريالية".

العالم-اوروبا

وكتب موراليس على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا): "نرحب بكلمة الرئيس فلاديمير بوتين خلال قمة "بريكس".

وأضاف أن "العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة ضد الشعب الروسي الشقيق تدل على تدهور الإمبريالية وعقيدة مونرو غير الأخلاقية".

وأكد أن "شعوب العالم الحرة مع البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا في جهودها لبناء بديل جيوسياسي يشمل التكامل مع العالم والعدالة الاجتماعية واحترام سيادة الدول".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شدد في كلمته أمام قمة "بريكس" في جوهانسبورغ، التي شارك فيها عبر الفيديو، على أن "بريكس" تعارض سياسة الاستعمار الجديد وهيمنة الغرب وتؤيد بناء عالم متعدد الأقطاب.

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موراليس: العقوبات الأمريكية ضد روسيا دليل على تدهور الإمبريالية

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