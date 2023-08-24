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العميد باكبور: امن الشعب خط احمر للحرس الثوري

العميد باكبور: امن الشعب خط احمر للحرس الثوري
الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

اعتبر قائد القوة البرية للحرس الثوري العميد محمد باكبور، أمن الشعب بانه خط أحمر لهذه القوة وقال: يلعب سكان الحدود دورا مهما الى جانب القوات المسلحة في توفير الأمن على حدود البلاد.

العالم - ايران

وقال العميد باكبور خلال حفل تكريم القائد السابق لمقر "ثامن الائمة (ع)" وتقديم القائد الجديد للمقر في مدينة مشهد يوم الأربعاء: نحن نشهد الآن تحقيق الاستقرار الأمني ​​في الحدود، ففي حدود جنوب شرق وشرق البلاد ومن خلال حشد الكثير من الشباب السنة والشيعة وتنظيمهم على شكل وحدات قتالية، عهدنا إليهم بتوفير أمن الحدود.

وفي جانب اخر من حديثه قال: نعمل في حدود باشماق بمحافظة كردستان وحدود تمرجين في محافظة أذربيجان الغربية من خلال حشد كافة مرافق الحرس الثوري لخدمة زوار الأربعين ونأمل أن ننال رضا الشعب.

وفي هذه المراسم التي أقيمت بحضور عدد من قادة الحرس الثوري والجيش وقوى الامن الداخلي وحرس الحدود ونخبة من علماء السنة والشيعة، تم تكريم جهود العميد سيد حسن مرتضوي الذي تولى قيادة مقر "ثامن الائمة (ع)" عام 2019 وتقديم العميد محمد أشعري قائداً جديداً لهذا المقر.

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العميد باكبور: امن الشعب خط احمر للحرس الثوري

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