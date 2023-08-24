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هاشتاغ.. مسابقة المواطن الأكثر كسلا + فيديو

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٦ بتوقيت غرينتش

نشاهد كثيرا مسابقاتٍ لإثبات قوةِ الشخص وقدرته العالية.. لكن هناك مسابقة في الجبل الأسود أو مونتينيغرو محتواها عكس ذلك تماما: "مسابقة المواطن الأكثر كسلا."

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مسابقة غريبة من نوعها تقام سنويا، والمشاركون فيها عليهم الاستلقاء لأطول مدة ممكنة، ولا يسمح لهم بالوقوف أو التجول.. بينما يسمح لهم بالقراءة والأكل والشرب وهم مستلقون وأيضا.. الفائز في هذه المسابقة يحصل على جائزة قدرها ألف دولار أميركي.. لكن الجائزة الأهم هي حصوله على لقب "المواطن الأكثر كسلا في البلاد".

مسابقة المواطن الأكثر كسلا أثارت تعليقات عديدة على مواقع التواصل.. "محمد غندور" علق: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والفشل.

"عبد العزيز" غرد بدوره: مسابقة سنوية في دولة الجبل الأسود بعنوان "المواطن الأكثر كسلا" حيث يستلقي المتنافسين ويمنع عليهم القيام أو الحركة عدا قضاء الحاجة كل ثمان ساعات، وتقدم لهم خدمات الأكل في مكانهم.

أخيرا مع هذا التعليق من "رأفت عبد الرحمن" الذي كتب "نوم وأنتخة وفلوس بياخدها".

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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