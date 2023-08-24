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مسؤول ايراني كبير يكشف خلال زيارته لروسيا ما تمتلكه بلاده

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

التقى قائد القوات البرية في الجيش الإيراني العميد كيومورث حيدري نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين في موسكو، وناقش معه التعاون العسكري والتقني.

وأشار العميد حيدري في ختام زيارته لروسيا الى العلاقات العميقة بين البلدين، وقال إن اللقاء كان مثمرا وبناء وناقش عددا من قضايا التعاون العسكري والتقني، مشيرا الى أن ايران تمتلك الكثير من تلك التقنيات، الأمر الذي يعمق تبادل المعلومات والعلوم العسكرية والدفاعية مستقبلا.

وأشار العميد حيدري الى الخبرات التي تملكها ايران وروسيا في مجال مكافحة الارهاب. وأضاف: ان الإرهاب بمختلف أشكاله يشكل تهديدا عالميا ورغبة البلدين في تبادل هذه الخبرات القيمة مع دول أخرى في العالم.

كما اشار الى القدرات والإنجازات الدفاعية لروسيا وقال: أدركت خلال هذه الزيارة أن مثل هذه الإنجازات تم تحقيقها بأيدي الخبراء الإيرانيين القديرة في بلادنا".

وأضاف العميد حيدري: أن هذه الزيارات من شأنها ان تسهم في تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مجال تبادل الخبرات والمعرفة العسكرية وتبادل الطلاب.

واعتبر إقامة جناح الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المعرض الدولي للمنتدى التقني العسكري الروسي (المعروف بـ ارمی 2023) بحضور 70 دولة مصدرا للفخر وقال: قد أثارت قدرات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مختلف المجالات البرية والبحرية والجوية والصاروخية والحرب الإلكترونية اعجاب الزوار والمشاركين في هذا المعرض.

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