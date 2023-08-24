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رئیس الجمهوریة یصل إلی بريتوريا

رئیس الجمهوریة یصل إلی بريتوريا
الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

 وصل رئيس الجمهورية السيد إبراهيم رئيسي إلى بريتوريا من العواصم الثلاثة الرئيسية لجنوب أفريقيا للمشاركة في قمة البريكس الخامسة عشرة التي یستضيفها هذا البلد .

العالم - ايران

وتوجه السيد ابراهيم رئيسي مساء أمس الاربعاء الى جوهانسبرغ بدعوة من رئيس جنوب افريقيا سيريل رامافوزا على رأس وفد سياسي للمشاركة في قمة "البريكس".

وكان في توديعالرئيس رئيسي، في المطار حجة الإسلام محسن قمي، نائب مدير الاتصالات الدولية لمكتب قائد الثورة الاسلامية ومحمد مخبر النائب الأول لرئيس الجمهورية وعدد من أعضاء الحكومة.

وهذه الزيارة هي الزيارة الخارجية الثامنة عشرة لرئيس الجمهورية منذ تشكيل الحكومة الثالثة عشرة الحالية قبل عامين.

ويضم الوفد المرافق لرئيس الجمهورية عدد من كبار المسؤولين منهم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، ونائب رئيس مكتب رئيس الجمهورية للشؤون السياسية محمد جمشيدي.

وخلال الزيارة سيلقي رئيسي كلمة في اجتماع "بريكس بلس" الخامس عشر الذي تمت دعوة قادة 70 دولة إليه، كما سيلتقي مع عدد من قادة الدول الحاضرة في هذه القمة.

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