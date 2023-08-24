العالم- التواصل

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كوريا الجنوبية.. القوات الجوية تشارك في المناورات بين واشنطن وسيول لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية.

مركزخاص للرفق بالحيوانات في حديقة برديسان بطهران.

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آثار الدمار الذي خلفته العاصفة الأستوائية هيلاري في كاليفورنيا.

عملية إنقاذ لأطفال عالقين في عربة تلفريك على ارتفاع شاهق في باكستان.

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معرض الروبوتات العالمي في الصين.

مواكب مشاية أربعينية الإمام الحسين (ع) في مدينة أهواز.

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غابات اليونان تحترق وعشرون قتيلا في يومين.

إنتخابات زيمبابوي...إنطلاق تصويت الجولة الأولى لاختيار رئيس جديد.