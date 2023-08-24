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خبير روسي يكشف للعالم تفاصيل كواليس مقتل زعيم فاغنر، فمن المتهم؟

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٧:٣٤ بتوقيت غرينتش

رفض الخبير الاستراتيجي الروسي فيتش-سلاف موتوزوف الاتهامات الغربية للسلطة الروسية باغتيال رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين.

وقال موتوزوف خلال حديثه لقناة العالم: إنه لم يتمرد على الرئيس فلاديمير بوتين أو السلطة، كما أنه يعد بطل روسيا الفيدرالية، مرجحا تورط المخابرات الاوكرانية في هذه العملية التي وصفها بالارهابية.

هذا وقد اعلنت هيئة الطيران الروسية مقتل رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين مع مساعدين له كانوا على متن طائرة خاصة تحطمت شمال العاصمة موسكو.

وأكدت الهيئة تواجد بريغوجين، والرجل الثاني في المجموعة دميتري أوتكين، على متن الطائرة المنكوبة. وقالت إن الطائرة تحطمت في منطقة 'تفير' بعيد إقلاعها باتجاه سان بطرسبورغ، مشيرة الى مصرع جميع ركاب الطائرة وعددهم عشرة بينهم ثلاثة من افراد الطاقم.

من جهتها، اكدت قناة غراي زون الموالية لفاغنر مقتل بريغوجين نتيجة افعال من وصفتهم بالخونة لروسيا. هذا فيما تحدثت صحيفة روسية عن احتمال اصابة الطائرة بصاروخ.

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