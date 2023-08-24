أهم عناوين الصحافة الإيرانية اليوم الخميس 24 أغسطس 2023

العالم- الصحافة الإيرانية

- سياست روز..

المشاركون بمؤتمر مجموعة بريكس التاريخي يؤكدون ضرورة إنهاء الهيمنة بالدولار والأحادية القطبية بالعالم.

- إيران ..

بدء مناظرات بين المتنافسين للترشح عن الحزب الجمهوري بالإنتخابات الرئاسية بأمريكا بغياب ترامب.

- قدس..

مؤشرات مخطط عبري غربي جديد ضد سوريا .. مظاهرات في درعا ضد الشرعية بدمشق.

- كيهان ..

مناطق بجنوب اليمن تشهد تظاهرات غاضبة ضد التحالف السعودي تطالب بخروج قواته.

- مردم سالاري ..

هلع في الكيان الصهيوني إزاء دخول المسيرة الإيرانية المتطورة "مهاجر 10" للخدمة بحرس الثورة.

- اطلاعات ..

الرئيس الروسي يقيل قائد القوات الجوية الفضائية على خلفية هجمات المسيرات الأوكرانية على موسكو.

- جوان ..

مصرع رئيس مجموعة فاغنر الأمنية الروسية في حادث سقوط طائرة خاصة.

- أبرار..

المعارضة بكوريا الجنوبية تنتقد قيام اليابان بتصريف مياه محطة فوكوشيما النووية بالمحيط الهادئ.

- الصين تحتج بشدة على تصريف اليابان لمياه ملوثة نوويا بالمحيط الهادئ.

- خراسان ..

بدء مناظرات في الحزب الجمهوري بين ثمانية متنافسين للفوز بالترشح بالإنتخابات الرئاسية.

- جمهوري اسلامي ..

ميدفيديف يلوح بإحتمال ضم روسيا مناطق من جمهورية جورجيا المجاورة.

أهم المقالات

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1- إيران ..

صحيفة إيران كتبت في مقالها ( تخبط تركيا لتكريس إحتلالها أراضي سوريّة )..

يبدو أن هناك تناقضا كبيرا بين إبداء أنقرة رغبتها بالتطبيع مع دمشق وواقع أهدافها في سوريا, فبعد تاكيد الرئيس السوري على شرط خروج القوات التركية من الأراضي السورية لتطبيع العلاقات الثنائية,

( كشفت أنقرة عن نواياها تكريس تواجدها العسكري في العديد من المناطق بشمال سوريا والتحرك عمليا لضم هذه المناطق).

محافل إعلامية تركية كشفت عن مخطط لتعيين حاكم تركي موحد على سبع مناطق سورية يديرها منسّقون أتراك.

إن تركيا تتذرع كالعادة بضرورة التصدي لتهديدات تنظيمات كردية مسلحة معادية وبوقف موجات الهجرة من سوريا لأوروبا عبر أراضيها لتبرير مواصلة احتلال أراض سورية.

2- جام جم ..

في افتتاحيتها ( مجموعة بريكس بين الإمكانيات والتحديات) كتبت صحيفة جام جم ..

مجموعة بريكس تحمل قدرات وإمكانيات كامنة هائلة للتحول إلى كتلة اقتصادية تجارية دولية كبرى مقابل مجموعة السبع الصناعية الغربية,

فبريكس تمثل حاليا نحو أربعين بالمئة من سكان العالم ويمثل اقتصادها نحو ثلث حجم الاقتصاد العالمي, ومكانتها ستزداد بالتأكيد بانضمام مزيد من البلدان لعضويتها, ولكن ( بريكس تواجه تحديات لايستهان بها أبرزها محاولات أمريكا تأجيج خلافات بين أعضائها خاصة بين الهند والصين).

ومن التحديات أيضا وجود تباين ملحوظ في مواقف بلدانها الرئيسية حول موضوع انضمام اعضاء جدد لبريكس وكذلك حول سبل وحجم ودائرة وسرعة مسار تحقيق الأهداف الرئيسية لبريكس ومن بينها هدف حذف التعامل بالدولار في العلاقات البينية وهدف لعب دور رئيسي في المعادلات والموازنات الدولية.

3- اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات نشرت تقريرا يتحدَّث عن ( خروج تظاهرات بمدينة عدن ) جاء فيه ..

شهدت مدينة عدن بجنوب اليمن تظاهرات شعبية مؤخرا نددت بالتحالف السعودي وبالإدارة اليمنية التابعة له وذلك مع تفاقم الأوضاع المعيشية واستمرار انقطاع الطاقة الكهربائية.

( المتظاهرون طالبوا بخروج قوات التحالف السعودي من المدينة وجنوب اليمن برمته, وهتفوا ضد الإدارة اليمنية المرتبطة بهذا التحالف).

وقال سكان محليون إن هذه الإدارة تتعمد عدم دفع ثمن محروقات تحملها سفن راسية بميناء عدن، الأمر الذي تسبب بنقص وقود محطة الكهرباء الرئيسية وبانقطاعات طويلة للتيار الكهربائي.

4- كيهان ..

صحيفة كيهان كتبت في الشأن الفلسطيني في مقالها(عمليات الجدار الدفاعي "الإسرائيلي" في طريق مسدود)..

تزايد واتساع دائرة هجمات المقاومين الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة, واقع بات يرعب الصهاينة خاصة بعد فشل العديد من العمليات العسكرية الصهيونية بالضفة خاصة بجنين ونابلس.

هذا الواقع دفع بالحكومة الأمنية المصغرة بالكيان لعقد اجتماع طارئ.

(إجتماع الحكومة الأمنية شهد جدلا ساخنا بين وزير الأمن ووزير الحرب حول خطة عمليات عسكرية بإسم "الجدار الدفاعي "لإسرائيل").

فوزير الأمن الداخلي وبدعم وزراء عن الأحزاب اليمينية الأكثر تطرفا دعا لتنفيذ عمليات عسكرية شاملة بالضفة لإضعاف المقاومة ولتوسيع الإستيطان, الأمر الذي فجر جدلا مع وزير الحرب الذي حذر من الانزلاق بحرب مفتوحة غير مضمونة النتائج في الوقت الذي يوشك فيه جيش الكيان على التفكك في ظل أزمة توشك على تسريع زوال الكيان برمته..

5-سياست روز ..

في مقالها ( هلع الصهاينة من المسيرة الايرانية الجديدة) كتبت صحيفة سياسة روز ..

قدرات إيران الإستراتيجية تجسد كابوسا مرعبا للكيان الصهيوني, هذا الكابوس تضاعف بالأمس ولم يستطع الصهاينة إخفاء مخاوفهم العميقة إثر إزاحة إيران الستار عن أحدث مسيرة وأكثرها تطورا في ترسانتها من المسيرات.

( المسيرة الإيرانية "مهاجر 10 " القادرة على التحليق أربع وعشرين ساعة متواصلة بمدى ألفي كيلومتر, حملت صدمة كبرى للصهاينة).

نتنياهو رفع عقيرته بتخبط واضح موجها اتهامات محمومة لإيران والمقاومة الفلسطينية, فيما تحدثت محافل إعلامية بفلسطين المحتلة عن قدرات هذه المسيرة بالوصول إلى أبعد نقطة بالكيان متجاوزة كل نظم الدفاع الجوي.