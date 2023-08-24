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رئيس وزراء إثيوبيا: انضمامنا إلى بريكس لحظة عظيمة

رئيس وزراء إثيوبيا: انضمامنا إلى بريكس لحظة عظيمة
الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٦ بتوقيت غرينتش

علق رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، على تأييد انضمام بلاده إلى مجموعة "بريكس"، إلى جانب مصر والسعودية والإمارات وإيران والأرجنتين.

العالم- إفريقيا

وقال أبي أحمد إن تأييد انضمام بلاده إلى مجموعة "بريكس" يمثل لحظة عظيمة، مضيفا: "مستعدون للتعاون مع الجميع من أجل نظام عالمي شامل ومزدهر".

جاء ذلك في تغريدة على صفحته الرسمية على "تويتر"، أثني فيها على قرار قادة دول "بريكس" الخمسة الحاليين بتأييد انضمام أديس أبابا إلى المجموعة.

وأعلن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، اليوم الخميس، دعوة الدول الـ 6 للانضمام للمجموعة، خلال مشاركته في اليوم الثالث من قمة "بريكس 2023".

وتضم "بريكس" 5 أعضاء حاليين هم روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا، ووافقت الدول الخمس على انضمام الأعضاء الجدد خلال قمتهم المنعقدة في جنوب أفريقيا، التي تتولى الرئاسة الدورية للنسخة الـ 15 من القمة، هذا العام.

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