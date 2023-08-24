رئيس وزراء إثيوبيا: انضمامنا إلى بريكس لحظة عظيمة

العالم- إفريقيا

وقال أبي أحمد إن تأييد انضمام بلاده إلى مجموعة "بريكس" يمثل لحظة عظيمة، مضيفا: "مستعدون للتعاون مع الجميع من أجل نظام عالمي شامل ومزدهر".

جاء ذلك في تغريدة على صفحته الرسمية على "تويتر"، أثني فيها على قرار قادة دول "بريكس" الخمسة الحاليين بتأييد انضمام أديس أبابا إلى المجموعة.

وأعلن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، اليوم الخميس، دعوة الدول الـ 6 للانضمام للمجموعة، خلال مشاركته في اليوم الثالث من قمة "بريكس 2023".

وتضم "بريكس" 5 أعضاء حاليين هم روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا، ووافقت الدول الخمس على انضمام الأعضاء الجدد خلال قمتهم المنعقدة في جنوب أفريقيا، التي تتولى الرئاسة الدورية للنسخة الـ 15 من القمة، هذا العام.