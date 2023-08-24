رئيس وزراء الهند يعلق على انضمام السداسي الجديد إلى "بريكس"

العالم- أسيا والباسفيك

وقال مودي، خلال كلمة في اليوم الختامي لقمة "بريكس" في جوهانسبرغ: "لطالما دعمت الهند توسيع عضوية "بريكس"، وهي تعتقد أن الأعضاء الجدد سيعززون المنظمة ويعطون دفعة لجهودنا المشتركة".

وأكّد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الخميس، اتخاذ مجموعة "بريكس" قرارا بدعوة كل من مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين لتصبح أعضاء في المجموعة.

وأشار رامافوزا إلى أن "العضوية الكاملة للسداسي الجديد، ستبدأ في يناير/ كانون الثاني من العام المقبل 2024"، مؤكدًا أن "قبول الأعضاء الجدد يمثل المرحلة الأولى من توسيع الدول الخمس، وستتبعها مراحل أخرى".

وأعلنت جنوب أفريقيا، أن أكثر من 40 دولة أبدت اهتمامها بالانضمام إلى المجموعة، فيما قدّمت 23 دولة طلبات رسمية لذلك.