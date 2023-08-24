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ماليزيا تعيد فتح سفارتها في العراق

ماليزيا تعيد فتح سفارتها في العراق
الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٧ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الخميس، أن ماليزيا قررت إعادة فتح سفارتها في بغداد.

العالم-العراق

وقال حسين خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الماليزي داتو سري دزامري، "تطرقنا بموضوع فتح السفارة الماليزية في العراق، فضلا عن منح سمات الدخول لمواطني البلدين، وبحث العلاقات الاقتصادية والفرص الاستثمارية في العراق، حيث تم توجيه دعوة للشركات الماليزية بهذا الصدد".

وأوضح، أن "تجربة شركة لتروناس النفطية الماليزية كانت تجربة ناجحة"، لافتا الى ان "اللقاء بحث مسألة الشركات الماليزية الخاصة بإدارة المطارات، بالإضافة الى بحث السوق الماليزي النفطي وكيفية الوصول إليه".

وأضاف، "بحثنا الشؤون الاقتصادية والثقافية والسياحة الدينية"، مؤكدا أن "هناك مشتركات بين الشعبين العراقي والماليزي من حيث الدين والتجربة الفيدرالية".

وأردف، أن "هناك إرادة سياسية لتعميق العلاقات وتطويرها بين البلدين".

من جانبه أعرب وزير الخارجية الماليزيّ داتو سري د.زامري، عن "رغبة ماليزيا بتطوير العلاقات بين البلدين"، منوها ان "الهدف من الزيارة إعادة فتح السفارة الماليزية في العراق ومن المؤمل خلال الأسبوعين المقبلين سيتم إعادة فتحها".

وأشار، الى أنه "برعاية رئيس الوزراء الماليزي هناك مساع لتعميق العلاقات بين البلدين وتطويرها".

ولفت، الى "السعي لدخول مواطني البلدين دون الحاجة لسمات الدخول"، موضحا ان "هناك وجهات نظر متبادلة لتحقيق التعاون في كافة المجالات وتحقيق أجندة السلام".

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