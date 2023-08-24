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رئيسي: انضمام ايران لمجموعة بريكس سيؤدي لتقوية معارضة الاحادية الاميركية

رئيسي: انضمام ايران لمجموعة بريكس سيؤدي لتقوية معارضة الاحادية الاميركية
الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ - ١١:٤٢ بتوقيت غرينتش

اكد الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي بان انضمام الجمهورية الاسلامية الايرانية لمجموعة "بريكس" سيعزز التوجهات المبدئية لهذه المجموعة، بما في ذلك معارضة الأحادية الأميركية.

العالم- ايران

وقال آية الله رئيسي، على هامش الاجتماع الخامس عشر لمجموعة بريكس في جنوب افريقيا، خلال اللقاء مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، إن عضوية إيران في البريكس ستعزز النهج المبدئي لهذه المجموعة ، بما في ذلك معارضة الأحادية الأميركية.

وفي إشارة إلى الاتفاقيات الحالية بين إيران والصين، أكد رئيسي على تنفيذ الاتفاقيات في إطار التعاون الاستراتيجي للاعوام الـ 25 بين البلدين.

وفي هذا الاجتماع، هنأ الرئيس الصيني شي جين بينغ إيران أيضًا على انضمامها إلى مجموعة بريكس، وقال: إن الصين مستعدة لتعزيز التعاون الثنائي وتطوير التعاون في مختلف المنصات لتعزيز عملية التعددية.

وخلال زيارة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الحالية إلى جنوب أفريقيا، أصبحت إيران رسميا عضوا في مجموعة بريكس.

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