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بايدن يعلن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا

بايدن يعلن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا
الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٢:١٩ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، فرض عقوبات جديدة على روسيا تزامنا مع عيد استقلال أوكرانيا.

العالم - الاميركيتان

ونشر البيت الأبيض على الموقع الالكتروني بيان بايدن الذي جاء فيه: "اليوم نعلن عن عقوبات جديدة لمحاسبة المسؤولين عن التهجير القسري والترحيل والمطالبة بعودة الأطفال الأوكرانيين إلى أسرهم".

ولم يذكر البيان تفاصيل العقوبات التي فرضت.

وأكدت السفارة الروسية لدى واشنطن، أن الجانب الروسي يرفض المعلومات المضللة التي تنشرها الولايات المتحدة حول موضوع الأطفال في أوكرانيا خلال العملية العسكرية الخاصة.

وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الأطفال الأوكرانيين الذين تم إجلاؤهم من مناطق القتال والمتواجدين على الأراضي الروسية يمكنهم العودة إلى أهاليهم في حال طلب أهلهم ذلك حسبما افادت وكالة سبوتنيك للانباء.

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