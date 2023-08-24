الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣
٠٣:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

تركيا تستدعي القائم بأعمال سفارة الدنمارك للمرة الخامسة خلال شهر

تركيا تستدعي القائم بأعمال سفارة الدنمارك للمرة الخامسة خلال شهر
الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٣:١٠ بتوقيت غرينتش

استدعت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، القائم بأعمال سفارة الدنمارك في البلاد لتسليمه مذكرة احتجاج على تكرار أعمال حرق المصحف الشريف، وذلك للمرة الخامسة خلال شهر أغسطس/ آب الجاري.

العالم - تركيا

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، عن مصادر دبلوماسية لم تسمها، أن "الخارجية استدعت القائم بأعمال السفارة المؤقت، اجي ساندال مولر، بسبب استمرار أعمال حرق نسخ من القرآن الكريم أمام سفارات تركيا لدى كوبنهاغن، وسفارات دول إسلامية أخرى".

وخلال الشهر الجاري، استدعت الخارجية التركية مولر، أيام 18 و21 و22 و23، للاحتجاج على حرق نسخ من القرآن الكريم في كوبنهاغن.

وفي الفترة الأخيرة، دأب متطرفون يمينيون في كل من الدنمارك والسويد على إحراق المصحف الشريف أمام سفارات دول إسلامية، الأمر الذي فجر حالة من الغضب في العالم العربي والإسلامي، وحالة من الاحتجاج الدبلوماسي واستدعاء سفراء البلدين.

روابط ذات صلة

تركيا تدين بشدة الاعتداء الجديد على القرآن الكريم في الدنمارك

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مقتل 'بريغوجين'.. الحدث والتداعيات

بالفيديو.. حزب الله ينظم جولة على الحدود اللبنانية الفلسطينية

آية الله رئيسي : إيران والهند لديهما إمكانيات جيدة لتطوير التعاون

بالفيديو.. تدفق الآلاف من داخل العراق وخارجه لأداء زيارة الأربعين

أول تعليق من بوتين على مقتل بريغوجين

تركيا تستدعي القائم بأعمال سفارة الدنمارك للمرة الخامسة خلال شهر