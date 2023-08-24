تركيا تستدعي القائم بأعمال سفارة الدنمارك للمرة الخامسة خلال شهر

العالم - تركيا

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، عن مصادر دبلوماسية لم تسمها، أن "الخارجية استدعت القائم بأعمال السفارة المؤقت، اجي ساندال مولر، بسبب استمرار أعمال حرق نسخ من القرآن الكريم أمام سفارات تركيا لدى كوبنهاغن، وسفارات دول إسلامية أخرى".

وخلال الشهر الجاري، استدعت الخارجية التركية مولر، أيام 18 و21 و22 و23، للاحتجاج على حرق نسخ من القرآن الكريم في كوبنهاغن.

وفي الفترة الأخيرة، دأب متطرفون يمينيون في كل من الدنمارك والسويد على إحراق المصحف الشريف أمام سفارات دول إسلامية، الأمر الذي فجر حالة من الغضب في العالم العربي والإسلامي، وحالة من الاحتجاج الدبلوماسي واستدعاء سفراء البلدين.