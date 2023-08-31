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هيومن رايتس ووتش: عام 2022 كان الأكثر دموية على الأطفال الفلسطينيين

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش

قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير لها، ان العام ٢٠٢٢ كان الاكثر دموية على الاطفال الفلسطينيين، حيث قتل الاحتلال اربعة وثلاثين طفلا فلسطينيا ووفق المؤسسة فان العام الجاري يسير بذات الوتيرة.

العالم استوديو بيروت

العام الاكثر دموية منذ خمسة عشر عاما في الاراضي الفلسطينية من ناحية استهداف الاطفال كان العام ٢٠٢٢ ، التقرير اصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش يفصل عمليات الاعدام التي ارتكبها جيش الاحتلال وشرطته بحق الاطفال الفلسطنيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

ووفق المنظمة فان العام الجاري يسير بنفس الوتيرة، اربعة وثلاثون طفلا استشهدوا برصاص الاحتلال الاسرائيلي ووفق التحقيقات التي اجرتها الهيومن رايتس ووتش وغيرها من المؤسسات الحقوقية فان غالبية الاطفال قتلوا دون اسباب حقيقية تذكر .

التقرير الدولي وما فيه من تفاصيل يعتبر قرينة قانونية هامة لادانة كيان الاحتلال الاسرائيلي المحاكم الدولية لاسيما وان الحالات التي تم التحقيق فيها كلها دون استثناء جرى قتلها بعمليات اعدام ميداني مما يلقي الكرة في ملعب السلطة الفلسطينية التي انضمت الى ميثاق روما وباستطاعتها اليوم التظلم لدى القانون.

الاحتلال يرى بانه ومن يسانده قي هذا العالم لا يخضعون للاعراف والقوانين الدولية .

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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