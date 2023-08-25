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شهداء وجرحى بينهم أطفال ونساء غرب تعز اليمنية

الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٥ بتوقيت غرينتش

17 شهيدا وجريحا جلهم من الأطفال والنساء حصيلة جديدة ضحايا مجزرة العدوان الجديدة غرب تعز اليمنية إثر استهدف عناصر المرتزقة بقذائف المدفعية منازل المواطنين في منطقة الزهيرة في الاخدوع بمديرية مقبنة.   

العالم - خاص بالعالم

قصف العدوان المكثف عقب الجريمة منع من انتشال الضحايا واسعافهم من قبل الأهالي ما سبب في ارتفاع حصيلة الضحايا في هذا المكان من مسرح الجريمة الذي توزعت واختلطت فيه أشلاء الأسرة والأهل حاملة بصمة العدوان.

جريمة لاقت ردود وتنديدا رسمي وحقوقي واسع حمل تحالف العدوان المسؤولية القانونية إزاء هذه الجريمة وغيرها من جرائم العدوان

تأتي هذه الجريمة استمرار لمسلسل المجازر والجرائم المتواصلة بحق الأبرياء من الأطفال والنساء منذ 9 سنوات.

وفي ظل التهدئة المزعومة لتكشف حجم تلاعب العدوان وأدواته بورقة اللاحرب واللا سلم كغطاء لمواصلة اجرامه الدموي بالشراكة مع الموقف الدولي الصامت والمخزي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو.. شهداء وجرحى بينهم أطفال ونساء غرب تعز اليمنية

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