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العراق بصدد العمل في مشروع بناء مجمع سياحي كبير وسط بغداد

العراق بصدد العمل في مشروع بناء مجمع سياحي كبير وسط بغداد
الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

اعلن رئبس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مساء اليوم الخميس، اطلاق العمل في مشروع بناء مجمع سياحي كبير وسط بغداد.

العالم-العراق

وذكر بيان لمكتبه، ان :"رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يطلق العمل في مشروع بناء مجمع سياحي كبير وسط بغداد، يضمّ فندقاً ومجمعاً سكنياً من تنفيذ شركة استثمار القابضة القطرية".

وقال السوداني خلال الاحتفالية، ان :"المشروع سيكون سياحياً وخدمياً وتنموياً، والتعاون الواعد بين العراق وقطر انطلق انطلاقة جادة".

واضاف ان "بغداد اليوم هي قلب النشاط التجاري والثقافي والسياسي والاقتصادي، والمشروع السياحي سيكون علامة مميزة وتحفة معمارية في العاصمة بغداد".

وبين السوداني، ان "قطر لديها شركات وتجارب رائدة في الاستثمار، والعراق يمتلك فرص استثمارية واعدة والحكومة تقدم الدعم والتسهيلات اللازمة".

واردف "المشروع السياحي يعد أول مشروع ضمن سياق التعاون بين العراق وقطر"، مؤكداً ان "العراق يمتلك قاعدة متينة من الموارد والفرص والإمكانيات".

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