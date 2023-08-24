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محافظ واسط : جاهزون تماماً لاستقبال الزوار الإيرانيين

محافظ واسط : جاهزون تماماً لاستقبال الزوار الإيرانيين
الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٠:٥١ بتوقيت غرينتش

اكد محافظ شرق العراق الاستعداد التام لتقديم الخدمة المناسبة للزوار وتوظيف كافة الإمكانيات.

العالم - العراق

وافاد محمد جميل المياحي محافظ واسط مساء الخميس خلال لقاء مشترك مع محافظ ايلام في منفذ زرباطية المقابل لمنفذ مهران الحدودي الايراني: إن شاء الله سيكون منفذ زرباطية منفذا مثاليا من حيث البنية التحتية.

وأضاف: "نحن على استعداد تام لتقديم الخدمات المناسبة للزوار وسنوظف كل إمكانياتنا حتى تتم الزيارة الاربعينية على أفضل وجه ويعود الزوار إلى إيران سالمين".

وتابع المياحي: من الممكن أن يكون هذا المقر مقرا مشتركا لعقد اجتماعات بين البلدين العراق وإيران لتسهيل حركة الزوار.

وأضاف محافظ واسط: هناك تفاعل وتعاون جيد بين البلدين إيران والعراق ومحافظتي ايلام وواسط لتسهيل حركة الزوار وتقديم الخدمات لهم للتمهيد لاقامة هذا التجمع الكبير.

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محافظ واسط : جاهزون تماماً لاستقبال الزوار الإيرانيين

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