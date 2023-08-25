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ما سرّ الجاذبية لدى بريكس لتتهافت الدول للعضوية فيها؟

الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٢ بتوقيت غرينتش

اكد الخبير المالي والاقتصادي د. عماد عكوش، ان الهدف الاساسي لانشاء منظومة بريكس الاقتصادية العالمية هو رفع الهيمنة الامريكية عن الاقتصاد العالمي وخلق اقتصاد متعدد الاقطاب.

وقال عكوش في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان جاذبية مجموعة بريكس بالنسبة لمعظم الدول تكمن في انها تجد مكاناً لها ضمن هذه المنظومة الاقتصادية حتى تتمكن في المستقبل من مجابهة اي مخاطر يمكن ان تحيط بها.

واوضح، ان الاقتصاد العالمي يتعرض لمخاطر كبيرة خاصة في الولايات المتحدة الامريكية واوروبا التي تعاني من التضخم ومشكلة الدين العام.

واعتبر رغبة اغلبية الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة الانضمام لمجموعة بريكس هو من اجل خلق نوع من الحماية لنفسها مستقبلياً سياسياً واقتصادياً، كما هو الحال مع السعودية التي تحاول في بعض الملفات ان تخرج عن السيطرة الامريكية، غير ان خروجها لم يكن بشكل كامل خوفاً من العقوبات الامريكية، ولاسيما في الملف النفطي حيث تضغط امريكا عليها لزيادة تدفق النفط.

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