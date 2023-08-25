شاهد.. روسيا تفشل هجوما أوكرانيا على القرم ومناطق أخرى

العالم - خاص بالعالم

هجوم مكثف بعشرات الطائرات المسيرة شنته القوات الاوكرانية في شبه جزيرة القرم ومناطق اخرى داخل الاراضي الروسية بما فيها مناطق متاخمة للعاصمة موسكو.

وزارة الدفاع الروسيّة افادت بإسقاط اكثر من اربعين مسيّرة أوكرانيّة في القرم بواسطة دفاعاتها الجوية ووسائل الحرب الالكترونية مؤكدة تحطم جميعها دون بلوغ هدفها سبق ذلك اعلانها اسقاط ثلاث مسيرات اخرى في مناطق اخرى بالبلاد.

الوزارة اكدت ايضا ان دفاعاتها الجوية احبطت هجوما اوكرانيا آخر بصاروخ من طراز اس مئتين في اجواء منطقة كالوغا جنوب غرب العاصمة موسكو فيما تحدث سكان منطقتي تولا وكالوغا قرب موسكو عن سماع دوي انفجارات اثناء الليل تبعها تقارير اخبارية محلية عن تعليق الرحلات الجوية في مطارين بموسكو.

هجمات تأتي بعد ساعات من اعلان المخابرات الأوكرانية أنها نفذت عملية إنزال خاصة بالتعاون مع القوات البحرية في شبه جزيرة القرم قالت انها أسفرت عن مقتل جنود روس وتم خلالها رفع علم البلاد لتكون أول عملية من نوعها منذ ضم موسكو لهذه المنطقة عام الفين واربعة عشر.

تطورات تأتي فيما أعلنتْ الولاياتُ المتحدة أنّها ستبدأُ الشهر المقبل تدريبَ طيّارينَ أوكرانيين على قيادةِ مقاتلات إف- ستةَ عشَر وذلك بعدما وعدت ثلاث دول اوروبية هي النرويج وهولندا والدنمارك بتزويد كييف عددا منها. واوضح المتحدّث باسم البنتاغون بات رايدر إنّ هؤلاء الطيّارين سيتلقّون تدريباً على اللغة الإنجليزية لمدة شهر في تكساس قبل أن يشاركوا في تدريب على قيادة هذه الطائرات في أريزونا جنوب غرب الولايات المتحدة.

وجاءَ الإعلانُ الأميركي بعدَ إعلانِ النرويج أنّها ستزوّدُ أوكرانيا بعددٍ من هذه المقاتلاتِ الأميركيةِ الصنع، لتُصبِحَ ثالثَ دولةٍ بعدَ هولندا والدنمارك تقطعُ مثلَ هذا التعهدِ منذُ أنْ سمحتْ واشنطن لحلفائِها الغربيين بتزويدِ كييف بهذه الطائرات.