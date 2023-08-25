بينهم عراقيون.. قنص إيران بالبصرة يعلن تحرير 'رهائن' واعتقال الخاطفين

العالم - العراق

وأفاد موقع السومرية نيوز ، ان علي عابدي قال في افادة صحفية: "من خلال متابعتنا للموضوع علمنا ان الأجهزة الأمنية وبالجهود المكثفة ليلاً ونهاراً استطاعت اكتشاف محل اختباء الخاطفين في جبال كردستان الوعرة".

وأضاف أنه "تم القبض على عدد من العصابة وتحرير الرهائن الإيرانيين والعراقيين وسيتم تسليمهم لعوائلهم في اقرب وقت ان شاء الله.

وأعلن ذوو أحد المختطفين العراقيين في إيران، الخميس، عن اطلاق سراحه واعتقال الخاطفين.

وقال شقيق المختطف وهو من أهالي محافظة البصرة في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شقيقي تم اطلاق سراحه وتكلمت معه فيديوياً".



وأضاف "مفضلا عدم ذكر اسمه"، أنه "تم اعتقال العصابة التي اختطفتهم من قبل قوات الأمن الإيرانية"، متوقعاً "وصول شقيقه خلال ثلاثة أيام".



وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، قيل إنه لعراقيين مختطفين.



ويظهر الفيديو مجموعة من الأشخاص مقيدين بسلاسل حديدية وهم يتعرضون للتعذيب.، وبحسب مواقع التواصل الاجتماعي، فإن "المختطفين العراقيين يتم تعذيبهم مقابل طلب فدية".