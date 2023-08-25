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السعودية تنفي اتهامات رايتس ووتش بالاعتداء على مهاجرين إثيوبيين

السعودية تنفي اتهامات رايتس ووتش بالاعتداء على مهاجرين إثيوبيين
الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٢ بتوقيت غرينتش

نفى مصدر سعودي مسؤول المزاعم الواردة في تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" حول مهاجرين إثيوبيين على الحدود بين المملكة واليمن.

العالم - السعودية

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، يوم الخميس، عن مصدر مسؤول لم تسمه، نفيه "الادعاءات والمزاعم الواردة في تقرير إحدى المنظمات المتعلقة بالاعتداء على مجموعات من الجنسية الإثيوبية أثناء عبورهم الحدود السعودية - اليمنية".

وأكد المصدر أن الادعاءات "لا أساس لها من الصحة وتستند إلى مصادر غير موثوقة"، مستنكراً إثارة بعض المنظمات الادعاءات الكاذبة عن المملكة.

كما اعتبر أن تنشره هذه المنظمات من تقارير مُسيسة ومضللة والترويج لها يأتي "في سياق حملات إعلامية مغرضة يتم إثارتها بشكل متكرر لأهداف وغايات مشبوهة".

وأكد أنه "سبق تقديم الرعاية الطبية اللازمة لمجاميع بشرية تعرضت لإصابات نارية من قبل جماعات مسلحة، لدفعها إلى دخول المملكة بالقوة الجبرية عبر الحدود السعودية - اليمنية".

وشدد المصدر على التزام جهات إنفاذ القانون في المملكة بمبادئ حقوق الإنسان، المنصوص عليها في أنظمتها والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتقديم الخدمات الإنسانية لمن يتم ضبطهم من مخالفي أمن الحدود، ومعاملتهم وفق أنظمة المملكة والتزاماتها بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

والثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية أنها ستعمل مع السلطات السعودية على التحقيق في المزاعم التي وردت في تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الذي ادعى مقتل المئات من المهاجرين الإثيوبيين على أيدي أفراد من الجيش السعودي في الحدود بين السعودية واليمن.

وقالت الخارجية الإثيوبية في بيان لها: "ستحقق حكومة إثيوبيا على وجه السرعة في هذه الواقعة بالتنسيق مع السلطات السعودية"، مشددة على متانة العلاقات بين الحكومتين.

وشددت على ضرورة "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وعدم إثارة تكهنات لا لزوم لها حتى اكتمال التحقيق".

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