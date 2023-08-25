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الشيخ الخطيب:

على القوى التزام دعوة الحوار للتوافق على اسم رئيس للبنان

على القوى التزام دعوة الحوار للتوافق على اسم رئيس للبنان
الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ - ١١:٣٢ بتوقيت غرينتش

أكد نائب رئيس"المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى" العلامة الشيخ علي الخطيب على القوى السياسية التي تنتظر إملاءات الخارج، أن تلتزم دعوة الحوار التي أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري، للتوافق على اسم رئيس الجمهورية.

العالم- لبنان

وقال الشيخ علي الخطيب، أن "ما يشهده وطننا من تفاقم الأزمات التي تنهك كواهل اللبنانيّين، ينذر بعواقب وخيمة على أمننا الاجتماعي، الذي نشهد تداعياته في المشاكل الأسريّة، في ظلّ تصاعد حدة الاحتقان السّياسي وانسداد الحلول السّياسيّة، بفعل عقلية العناد والمكابرة وعدم الاحتكام إلى الحوار".

ولفت، خلال إلقائه خطبة الجمعة في مقرّ المجلس، إلى أن "المطلوب من القوى السياسية المتعنتة الّتي تنتظر إملاءات الخارج، أن تعود إلى رشدها وتلتزم دعوة الحوار الّتي أطلقها رئيس مجلس النّواب نبيه بري، لإنتاج تفاهمات وطنية بدءا من التّوافق على اسم رئيس الجمهورية، تمهيدا لتشكيل حكومة طوارئ إنقاذية تخرج الوطن من أزماته المتفاقمة".

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