تحطم مقاتلة أمريكية قرب قاعدة عسكرية في سان دييغو بكاليفورنيا

العالم - الاميركيتان

وأوضح متحدث عسكري لشبكة "فوكس نيوز" الامريكية، اليوم الجمعة، أن شخصا واحدا كان على متن الطائرة "F/A-18 Hornet"، وأن الحادث وقع في منطقة نائية شرق القاعدة.

من جهتها، أعلنت قاعدة ميرامار في بيان: "نحن على علم بحادث يتعلق بطائرة F/A-18 Hornet بالقرب من MCAS Miramar في الساعة 11:54 مساء بتوقيت المحيط الهادئ".

وأضافت: "هذه الطائرة ليست جزءا من جناح الطائرات البحرية الثالث ولكنها كانت تعمل من قاعدة MCAS Miramar. . ويقع موقع التحطم في ممتلكات حكومية شرق المحطة الجوية ولا توجد مؤشرات على حدوث أضرار في الممتلكات على الأرض".

وختم البيان: "أعمال البحث والإنقاذ مستمرة. لقد بدأ التحقيق".