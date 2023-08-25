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تحطم مقاتلة أمريكية قرب قاعدة عسكرية في سان دييغو بكاليفورنيا

تحطم مقاتلة أمريكية قرب قاعدة عسكرية في سان دييغو بكاليفورنيا
الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠١:٤٦ بتوقيت غرينتش

قال مسؤولون إن طائرة عسكرية أمريكية تحطمت الليلة الماضية بالقرب من قاعدة ميرامار الجوية لمشاة البحرية في سان دييغو بكاليفورنيا.

العالم - الاميركيتان

وأوضح متحدث عسكري لشبكة "فوكس نيوز" الامريكية، اليوم الجمعة، أن شخصا واحدا كان على متن الطائرة "F/A-18 Hornet"، وأن الحادث وقع في منطقة نائية شرق القاعدة.

من جهتها، أعلنت قاعدة ميرامار في بيان: "نحن على علم بحادث يتعلق بطائرة F/A-18 Hornet بالقرب من MCAS Miramar في الساعة 11:54 مساء بتوقيت المحيط الهادئ".

وأضافت: "هذه الطائرة ليست جزءا من جناح الطائرات البحرية الثالث ولكنها كانت تعمل من قاعدة MCAS Miramar. . ويقع موقع التحطم في ممتلكات حكومية شرق المحطة الجوية ولا توجد مؤشرات على حدوث أضرار في الممتلكات على الأرض".

وختم البيان: "أعمال البحث والإنقاذ مستمرة. لقد بدأ التحقيق".

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تحطم مقاتلة أمريكية قرب قاعدة عسكرية في سان دييغو بكاليفورنيا

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