حماس تدين قرارا بريطانيا بالوقوف ضد حكم يدين الإحتلال

العالم- فلسطين

واعتبرت الحركة في بيان صحفي، أن هذا القرار استمرار للسياسات البريطانية الداعمة للاحتلال، والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، بدءا من إصدار وعد “بلفور” المشؤوم، الذي منح الاحتلال مشروعية مزعومة على الأراضي المحتلة، وليس انتهاء بتغاضي الحكومات البريطانية، عن جرائم الاحتلال وجيشه ومستوطنيه بحق الشعب الفلسطيني وأطفاله وأرضه ومقدساته.

وشددت على أن “الموقف البريطاني يناقض قيم العدالة والحق؛ بتكبيله يد العدالة الدولية عن لجم جرائم الاحتلال وانتهاكاته الوحشية.

ودعت بريطانيا والمجتمع الدولي، إلى التوقف عن العبث بالقانون الدولي والإنساني والكيل بمكيالين، وتحمل مسؤوليتهم بإنهاء الإحتلال، ومحاسبة قادته على جرائمهم، ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني الأعزل ودعم حقه في الحرية وتقرير المصير.