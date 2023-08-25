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حماس تدين قرارا بريطانيا بالوقوف ضد حكم يدين الإحتلال

حماس تدين قرارا بريطانيا بالوقوف ضد حكم يدين الإحتلال
الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

أدانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” اليوم الجمعة قرار بريطانيا بالوقوف ضد حكم لمحكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وتقديمها لرأي يعارض مبدأ تقديم الحالة أمام المحكمة الدولية.

العالم- فلسطين

واعتبرت الحركة في بيان صحفي، أن هذا القرار استمرار للسياسات البريطانية الداعمة للاحتلال، والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، بدءا من إصدار وعد “بلفور” المشؤوم، الذي منح الاحتلال مشروعية مزعومة على الأراضي المحتلة، وليس انتهاء بتغاضي الحكومات البريطانية، عن جرائم الاحتلال وجيشه ومستوطنيه بحق الشعب الفلسطيني وأطفاله وأرضه ومقدساته.

وشددت على أن “الموقف البريطاني يناقض قيم العدالة والحق؛ بتكبيله يد العدالة الدولية عن لجم جرائم الاحتلال وانتهاكاته الوحشية.

ودعت بريطانيا والمجتمع الدولي، إلى التوقف عن العبث بالقانون الدولي والإنساني والكيل بمكيالين، وتحمل مسؤوليتهم بإنهاء الإحتلال، ومحاسبة قادته على جرائمهم، ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني الأعزل ودعم حقه في الحرية وتقرير المصير.

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