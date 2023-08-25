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إيران تنجز 33 مشروعا نفطيا بقيمة 12 مليار دولار خلال عامين

إيران تنجز 33 مشروعا نفطيا بقيمة 12 مليار دولار خلال عامين
الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي، إنجاز 33 مشروعا نفطيا بقیمة 12 مليار دولار خلال حكومة رئيس الجمهورية اية الله إبراهيم رئيسي.

العالم- ايران

وقال أوجي في تصريح لوكالة ارنا، إن وزارة النفظ تخطط لتدشين 67 مشروعا آخر بقيمة 15 مليار دولار حتى نهاية العام الإيراني الحالي ( ينتهي في 20 مارس 2024).

وأوضح أوجي أن إنتاج النفط خلال الحكومة الحالية بلغ 3.3 مليون برميل يوميا، وتستهدف وزارة النفط إنتاج 3.4 مليون برميل يوميا بحلول 22 سبتمبر 2023.

وأشار إلى أن حجم إنتاج النفط ارتفع بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا منذ بداية حكومة رئيسي في 3 أغسطس 2021.

وقال الوزير إن من بين المشاريع الـ 33 التي تم افتتاحها خلال هذه الفترة، يمكن الاشارة الى تدشين المرحلة الثانية من مصفاة ابادان بطاقة 210 آلاف برميل يوميا، والمرحلة الـ 14 من مصفاة بارس الجنوبي بطاقة 50 مليون برميل يوميا.

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