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مساعد وزير الخارجية: إيران ستصبح مساهما في مصرف بريكس (NDB)

مساعد وزير الخارجية: إيران ستصبح مساهما في مصرف بريكس (NDB)
الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

قال مساعد وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية "مهدي صفري"، لقد التقيت برئيس مصرف NDB (المصرف الخاص للدول الاعضاء في بريكس) ووجهت له دعوة لزيارة إيران قريبًا لنتمكن من الحصول على حصة كعضو جديد في هذا المصرف واستخدام إمكاناته لتمويل المشاريع.

العالم- ايران

وقال صفري: لدينا علاقات جيدة للغاية مع الدول الخمس الأعضاء في بريكس، وفي إطار مجموعة بريكس، يمكننا توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع بعضنا البعض لأنها ستعمل على تحسين قوتنا للتبادلات التجارية والمالية.

واوضح: أن انضمام إيران إلى بريكس سيؤدي إلى تعزيز التعددية وقوة إيران السياسية والاقتصادية والتجارية وتضعيف الأحادية.

وأكد: إن قضايا الطاقة والممرات التي تربط الشمال بالجنوب والشرق بالغرب عبر إيران مهمة بالنسبة لدول بريكس لأن إيران تلعب دورا حاسما في توفير أمن الطاقة عبر الخليج الفارسي وبحر عمان.

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