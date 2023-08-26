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استشهاد شاب فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال

استشهاد شاب فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال
الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٩:١١ بتوقيت غرينتش

استشهد الشاب عزالدين كنعان من بلدة جبع جنوب جنين، مساء الجمعة، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في شهر تموز/ يوليو الماضي.

العالم - فلسطین

ووفقاً لمصادر محلية، فإن الشاب عز الدين (20 عاما) من بلدة جبع جنوب جنين، استهدفه قناص من جيش الاحتلال برصاصة في رأسه، خلال توجهه للتبرع بالدم لصالح المصابين برصاص الاحتلال خلال عدوانها أوائل الشهر الماضي على جنين.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم جنين فجر الثالث من تموز/ يوليو الماضي مدعومة بالطائرات الحربية، واستشهد في الاقتحام الذي وصف الأعنف منذ عملية الاجتياح الإسرائيلي للضفة الغربية عام 2002، حوالي 13 مواطنا، بينهم 5 أطفال، فيما أصيب 140 مواطناً بينهم 30 بحالة خطرة.

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استشهاد شاب فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال

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