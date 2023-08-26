الامن اللبناني يعلن توقيف شبكة تجسس 'اسرائيلية' خطرة في مطار بيروت

العالم - لبنان

وقال البيسري "في عيده الثامن والسبعين لا يزال الأمن العام على مبادئه الأمنية التي لا يمكن التلاعب بها.. فالحفاظ على الأمن خط أحمر ومواجهة الإرهاب أولوية، أما مكافحة أجهزة التجسس والتعامل مع العدو فأولوية مطلقة...".

وأضاف "أوقفنا شبكة من شخصين في مطار بيروت لديهما ارتباطات مع العدو وكانا مكلفين بعمليات في الداخل. حققنا معهما وحولناهما على القضاء العسكري المختص وسنكشف في بيانات لاحقة خطر هذه الشبكة".

وأشار البيسري إلى الجهد الكبير الذي يبذله هذا الجهاز في متابعة ملف النزوح السوري، وكشف عن مواكبة فريق متخصص من عناصره عملية التنقيب عن النفط في البلوك رقم 9.

وزير الداخلية بسام مولوي أشاد في كلمته بإنجازات هذا الجهاز الأمني المتقدم على صعيد الأمن والادارة والسياسة.

ووضع مولوي كل إمكانيات وزارته بتصرّف جنود وضباط الأمن العام.