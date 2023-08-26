بايدن يسخر من صورة ترامب في الحجز .."رجل وسيم للغاية!

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وتلقى بايدن، الموجود في منطقة بحيرة تاهو في إجازته الثانية خلال شهر، صيحات الاستهجان من الناس حول موكبه بينما سأله الصحافيون عما إذا كان قد رأى صورة ترامب بعد.

وقال بايدن إنه شاهد “الأمر” على شاشة التلفزيون، وسُئل عن رأيه، فقال :” “رجل وسيم، رجل رائع”!

وقد سلم ترامب المرشح الجمهوري الحالي لانتخابات 2024 نفسه ليلة الخميس إلى سجن مقاطعة فولتون في أتلانتا بولاية جورجيا بعد اتهامه في تحقيق المدعية العامة للمقاطعة فاني ويليس في جهوده المزعومة لإلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في الولاية.

وقال ترامب إن المسؤولين أصروا على التقاط الصورة، التي اكتسبت مكانة إيقونية على الفور بين أنصاره ونقاده.