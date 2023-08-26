أهم عناوين الصحافة الإيرانية اليوم السبت 26 أغسطس 2023

العالم - إيران

- صحيفة ارمان امروز :

مجموعة بريكس الإقتصادية توافق على إنضمام ايران وخمسة بلدان جديدة أخري في عضويتها.

- رويش ملت :

مساعد وزير الخارجية للشرون السياسية يتحدث عن رفع التجميد عن أموال ايرانية بالعراق .

- سياست روز :

تسعون دولة تعلن رفضها الصريح المشاركة في مراسم ذكرى تاسيس الكيان الصهيوني الغاصب.

- جوان :

حركة أنصار الله تحذر من إحتمال إنهيار وقف إطلاق النار باليمن لإنتهاكات التحالف السعودي.

- جمهوري اسلامي :

انعكاسات واسعة لمصرع رئيس مجموعة فاغنر الأمنية الروسية الخاصة اثر سقوط طائرة خاصة .

- خراسان :

تساؤلات حول مصير مجموعة فاغنر الروسية بعد مصرع رئيسها بحادث سقوط طائرة .

- افكار :

اضراب السجناء السياسيين في سجون آل خليفة بالبحرين يدخل في يومه العشرين .

- ابرار:

الجيش يبدأ مناورات مشتركة بمجال الحرب الإلكترونية بإسم مناورات درع المحافظون على الولاية .

- ارمان ملي :

الصين والهند تتفقان على هامش قمة بريكس على تهدئة أجواء التوتر الحدودي بينهما.

- مردم سالاري :

جماعات متطرفة تصعد تحركاتها الإستفزازية ضد سكان مناطق أغلبية شيعية بشمال باكستان .

- اطلاعات :

تفاقم أجواء التوتر بين واشنطن وبكين .. أمريكا تبرم صفقة ضخمة لبيع السلاح لتايوان .

أهم المقالات ..

1- جوان ..

صحيفة جوان كتبت عن التطورات التي ترتبط بالحرب في اوكرانيا في مقالها ( إف 16 ,رهان اخر للناتو مقابل روسيا )..

قبل اسابيع اعلنت امريكا عن تزويد القوات الاوكرانية بقنابل عنقودية محظورة دوليا املا بتغيير المعادلات الميدانية, لكن الهجوم الاوكراني المضاد واصل تعثره رغم ذلك, وهنا قررت امريكا الرهان على ارسال مقاتلات الاف ستة عشر هذه المرة لاوكرانيا.

( إن هذا التطور يمثل تصعيدا خطيرا للأجواء بين الناتو وروسيا , ويقرب إحتمال وقوع مواجهة مباشرة بين الطرفين بشكل جدي)

موسكو حذرت من انها ستسقط هذه الطائرات خلال شهر وسترد بشكل اقوى على هذا التصعيد الغربي. في كل الاحوال يستبعد اغلبية الخبراء العسكريين بالغرب ان تحجث هذه الطائرات اي تغيير واقعي في موازين القوى بالحرب الاوكرانية محذرين في نفس الوقت من انها ستنقل هذه الحرب لمستويات اكثر خطورة.

2- سياسة روز ..

في مقالها الذي يحمل عنوانه تساؤل يقول ( أين الغموض الرئيسي ؟) كتبت صحيفة سياسة روز ..

بدأت اليابان بتصريف مياه ملوثة بنفايات سامة ومواد مشعة من محطة فوكوشيما النووية بالمحيط الهادئ رغم كل الاحتجاجات والتحذيرات في العالم خاصة من البلدان المطلة على هذا المحيط بجنوب وجنوب شرقي اسيا.

( إن هناك تساؤلات جدية ازاء صمت الغرب والوكالة الدولية للطاقة النووية ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية للبيئة ازاء هذا الخطر)

ان اغماض كل هذه الاطراف عينها ازاء خطر تلوث المحيط الهادئ بالمواد النووية السامة يعزز القناعة التي تتحدث عن ازدواجية معاير التعامل الدولي في القضايا النووية وحتى البيئية في العالم .

3- قدس ...

صحيفة قدس كتبت عن الاجواء والانعكاسات التي ترتبط بمصرع رئيس مجموعة فاغنر الامنية الروسية في مقالها ( وسط تبادل الإتهامات, مصرع بريغوجين لصالح من ؟) ..

هناك ثلاثة سيناريوهات مطروحة بشأن مصره رئيس مجموعة فاغنر الروسية, السيناريو الاول يروج له الغرب باتهام الكرملين بالوقوف وراء الامر, وسيناريو اخر يوجه اصابع الاتهام لامريكا والناتو وثالث لكييف نفسها .

( إن إتهام الرئيس الروسي بالوقوف وراء الأمر يصطدم بواقع ان بوتين ليس الطرف المستفيد من مصرع بريغوجين أبدا بل على العكس)

فبوتين حل مشكلة تمرد مجموعة فاغنر من دون اراقة دماء لتفادي اية تبعات سلبية ولتفادي انهيار هذه المجموعة وذلك في ظل تفهمه لواقع انه سيواجه اتهامات لدى تعرض بريغوجين لاي مكروه . وهنا يبدو واضحا بان الناتو هو طرف مستفيد تماما من مصرعه من ناحيتين الاولى رهان على انهيار فاغنر والثانية للتشهير ببوتين عبر اتهامه , وتبقى كييف مستفيدة اخرى من الحدث لاضعاف فاغنر والجيش الروسي وللتشكيك ببوتين. وبالطبع المستقبل سيطشف عن الملابسات.

4- اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات كتبت في مقالها ( الإتفاق الأمني الجديد, وتوجه الناتو لشرق اسيا) ..

ابرمت امريكا واليابان وكوريا الجنوبية اتفاقیة امنية ترتبط بالتصدي للصين وكوريا الشمالية في قمة كامب ديفيد الثلاثية بواشنطن مؤخرا.

(هذه الإتفاقية الأمنية تعكس نوايا حلف الناتو بتوسيع نفوذه خارج أوروبا بتشكيل ناتو اسيوي مقابل الصين وكوريا الشمالية)

وبالطبع فكرة الناتو الاسيوي هذه قد تتخفى خلف مسميات اخرى لكن الهدف والمفهوم لن يتغيرا, وفي كل الاحوال تشمل الفكرة ضم الهند واليابان وكوريا الجنوبية والفلبين وبلدان رئيسية اخر بجنوب وجنوب شرقی اسيا لهذا الحلف في تكتل مقابل بكين وبيونغ يانغ . ان مثل هذا المخطط قد ينقل العالم لمرحلة اكثر خطورة , مرحلة ايجاد احلاف وتكتلات عسكرية جديدة .

5- جام جم ..

في مقالها ( قلق أوكرانيا من أول مناظرة جمهورية بأمريكا) كتبت صحيفة جام جم ..

اجواء اول مناظرة بين المتنافسين على الترشح عن الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية بامريكا , اثارت قلقا عميقا في كييف بشأن احتمال حدوث تغيير في سياسة واشنطن ازاء الحرب في اوكرانيا بوصول مرشح جمهوري للبيت الابيض.

( المناظرة كشفت عن استياء عدة متنافسين من وضع أمريكا ثقلها بشكل مفتوح لصالح أوكرانيا على حساب المصالح الوطنية الأمريكية)

هذه المناظرة كشفت في الواقع عن احتمال تغيير امريكا لموقفها ازاء اوكرانيا في حالة فوز مرشح رئاسي جمهوري انطلاقا من رؤية ان اوكرانيا ليست اولوية ,وبالطبع اكد بعض المشاركين في المناظرة ضرورة مواصلة دعم كييف الا ان الجو الغالب كان عكس ذلك .