625 ألف طالب وطالبة يفتتحون العام الدراسي الجديد في قطاع غزة

وبحسب معطيات حكومية، فإن 305 آلاف طالب/ة التحقوا بالمدارس الحكومية، واالبالغ عددها 448، من إجمالي 803 مدارس في قطاع غزة، بينما التحق 300 ألف طالب/ة بـ 288 مدرسة تابعة لوكالة “أونروا”، فيما وصل عدد طلبة المدارس الخاصة قرابة 21 ألفًا، موزعين على 67 مدرسة.

ويعمل في مدارس القطاع عمومًا 22 ألف معلم ومعلمة، منهم 12 ألفًا في المدارس الحكومية، و9 آلاف و300 في الوكالة، و1300 بالمدارس الخاصة.

ويشهد العام الدراسي الجديد، افتتاح ثلاثة مباني مدرسية جديدة، وستة مدارس لمباني قائمة – وفق المعطيات المنشورة- وذلك ضمن المساعي الحكومية لمواكبة الزيادة السكانية والحد من الكثافة العددية في الصفوف المدرسية.

يُشار إلى أنّ شركات نظافة خاصة ضمت 454 عاملًا، عملوا خلال الأيام الماضية، على إتمام عملية تنظيف وترتيب وتهيئة المدارس للعام الدراسي الجديد، واستقبال الطلبة.