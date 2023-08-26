إطلاق سراح المصور الايراني حسين ولايتي

العالم-ايران

وقال بلال كريمي، نائب المتحدث بأسم حكومة طالبان، أنه تم إطلاق سراح محمد حسين ولايتي، مصور وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، الليلة الماضية.



وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن حركة طالبان، سلمت الليلة الماضية، مصور الوكالة محمد حسين ولايتي إلى السفارة الإيرانية في كابول.

وكان قد دخل محمد حسين ولايتي أفغانستان بشكل قانوني تماما عبر الحدود الجوية وبقي في كابول لمدة 10 أيام، وتم اعتقاله في مطار كابول لدى عودته إلى إيران بدون اعطاء أي توضيحات.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان قد أعرب عن أمله في أن يتم تسليم مصور تسنيم إلى السفارة الإيرانية في كابول خلال الساعات القادمة.

وقال وزير الخارجية أمير عبد اللهيان في تغريدة له: جهود دبلوماسية وقنصلية مكثفة جارية لإعادة مصور وكالة تسنيم السيد محمد حسين ولايتي. آمل أن يتم تسليمه إلى سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كابول خلال الساعات القليلة المقبلة.