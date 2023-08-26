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مقتل جندي تركي متأثرا بإصابته شمالي العراق

مقتل جندي تركي متأثرا بإصابته شمالي العراق
السبت ٢٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، مقتل جندي تركي متأثرا بجروح أصيب بها جراء انفجار عبوة ناسفة شمال العراق، حيث تنفذ القوات التركية عملية عسكرية ضد المسلحين الأكراد.

وقالت الوزارة في بيان، إن الجندي أركان سلجوق، أصيب بجروح بليغة جراء انفجار عبوة ناسفة مصنوعة يدويا زرعها عناصر من حزب العمال الكردستاني (PKK)، الذي تصنفه أنقرة إرهابيا، في منطقة عملية "المخلب - القفل" في 25 أغسطس الجاري".

ولفتت الوزارة إلى أنه تم نقل الجندي المصاب إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة متأثرا بجروحه، رغم كافة المحاولات الطبية لإنقاذه.

تجدر الإشارة، الى أن الجيش التركي يشن منذ أبريل 2022 عملية عسكرية يطلق عليها اسم " المخلب القفل" ضد معاقل التنظيمات الكردية المسلحة في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمال العراق.

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أكد الخميس الماضي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة كردستان العراق، مسرور بارزاني، عزم أنقرة على تطهير الأراضي العراقية من "آفة الإرهاب".

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مقتل جندي تركي متأثرا بإصابته شمالي العراق