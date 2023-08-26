سفير باريس لن يغادر النيجر.. والمهلة 48 ساعة

العالم - افريقيا

التوتر والتأهب حالة تطغى بشكل متزايد على الأوضاع في النيجر. آخر فصول الأزمة في النيجر وجود سفراء بعض الدول داخل البلاد، حيث كشفت وثيقة عن توجيه المجلس العسكري طلبا لسفراء الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا ونيجيريا بمغادرة البلاد خلال ثمان وأربعين ساعة، وهي وثيقة أكدها المجلس لوسائل الإعلام ثم عاد ليتراجع عنها في وقت لاحق ويقول إنها مزيفة.

أما وزارة الخارجية في النيجر فقالت إن السفير الوحيد الذي طلب منه أن يغادر البلاد هو السفير الفرنسي سيلفان إيت وذلك بسبب رفضه الاستجابة لدعوة من الوزارة لإجراء مقابلة إضافة إلى تصرفات أخرى تقول الوزارة إنها تتعارض مع مصالح نيامي.

في المقابل رفضت فرنسا سحب سفيرها واعتبرت أن الانقلابيين لايملكون الأهلية اللازمة لتقديم مثل هذا الطلب، وأن اعتماد السفير لايأتي إلا من السلطات النيجيرية الشرعية المنتخبة.

أما المجلس العسكري فيواصل وضع الجيش في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تدخل عسكري أجنبي داخل البلاد، مشدداً على رفضه الرضوخ لمطلب إعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى السلطة.

وبالتوازي تراوح مجموعة دول غرب إفريقيا إيكواس مكانها فيما يخص الأزمة، حيث تنفي وجود نية لغزو النيجر من جهة وتؤكد أن الوقت لم يفت بعد من أجل إعادة الرئيس بازوم إلى السلطة، وفي الوقت نفسه تؤكد أن الخيار العسكري مايزال مطروحا على الطاولة وتشدد على أنها لا تستطيع تحمل انقلاب عسكري آخر في المنطقة.