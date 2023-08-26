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مسؤول ايراني: نحو 72 الف زائر عبروا حدود جذابة في طريقهم الى العراق

مسؤول ايراني: نحو 72 الف زائر عبروا حدود جذابة في طريقهم الى العراق
السبت ٢٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٠:٠٢ بتوقيت غرينتش

أعلن مساعد شؤون التنسيق في مجال الاعمار بمحافظة خوزستان " محمد خانجي" عبور نحو 72 الف زائر ایراني وغير ايراني من حدود جذابة منذ بداية شهر صفر حتى الآن وذلك في معرض اشارته الى آخر الاحصاءات عن الزوار الذين دخلوا وغادروا هذا المنفذ في طريقهم الى الاراضي العراقية لزيارة العتبات المقدسة في مراسم زيارة أربعين الامام الحسين (ع).

العالم-ايران

ووصف المسؤول الذي كان يتحدث لمراسل وكالة انباء فارس في مدينة اهواز مركز المحافظة حركة المرور من هذا المعبر بأنها إنسيابية وسهلة، وتوقع في الوقت ذاته أن يزداد عدد الزوار الذي كان حتى يوم أمس الجمعة 71 الفا و634 شخصا، مع الاقتراب من مراسم الاربعين.

وتابع مساعد شؤون التنسيق في مجال الاعمار في محافظة خوزستان قائلا: ان المواكب التي تقدم الخدمات للزوار في حدود جذابة ناشطة على مدار الـ 24 ساعة.

كما دعا " خانجي " الزوار غير الايرانيين الذين يحملون وثائق ناقصة الى عدم مراجعة الحدود حتى لايواجهوا مشكلة في عبورهم الى الاراضي العراقية.

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