العالم – غياهب الكيان

ويبحث البرنامج في تدشين ايران للطائرة المسيرة"مهاجر 10"الهجومية والتي أثارت اهتمام اعلام العدو الذي رصد بدقة التقنيات التي صنعت منها الطائرة الايرانية والرسائل التي على الصهاينة فهمها.

وكانت الطائرة مهاجر "10 "الايرانية مدار تعليقات واسعة في مواقع التواصل الاسرائيلية التي حذرت في معظمها من خطرها القادم، فقد قال الناشط الاسرائيلي اميت دنان على صفحته في الفيسبوك:"انها الخطر القادم مهاجر 10 ستصل الى اسرائيل"، فيما قالت مارينا ميك:" هل جهزنا الملاجئ؟"وقالت ايتي كوزوكين:" من ليس لديه ملجأ ولديه فقط نافذة ماذا نفعل ينتظر الصاروخ؟".

وحول دلالات القلق الصهيوني من طائره مهاجر 10 الايرانية اكد نبيه عواضة مختص في الشان الاسرائيلي، ان الدلالة المباشرة في هذا الامر هو ما قدمته الجمهورية الاسلامية الايرانية على صعيد الطائرة قد وصل اصداؤه بشكل مباشر الى داخل الكيان الاسرائيلي فيما يتعلق في المدى وفيما يتعلق بالفكرة الترويجية التي لها علاقه باعدوا الملاجئ ما اوجد قلقا عميقا صهيونيا بداخل الكيان الصهيوني لعدة اسباب، والسبب الاول انه على الرغم من كل الحصار المفروض على الجمهورية الاسلامية الايرانية الا ان القدرة التصنيعية في مجال الطائرات المسيرة تحتل جانبا مهما على الصعيد العالمي في الحروب التي نشاهدها اليوم، وقد استطاعت إيران برغم هذا الحصار بان تقدم نموذجا متطورا بمثل هذه الصناعات ينافس الدول الكبرى.

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