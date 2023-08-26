مساعد الرئيس الايراني: مسيرة «مهاجر ۱۰» تبعث على الفخر والاعتزاز

العالم-ایران

وأشار «دهقان» فی حديث له اليوم لدى تفقده معرض الصناعات الدفاعية الى التقدم الذي حققته وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة في المجالين العسكري وغير العسكري، معتبرا هذه الوزارة بأنها الرائدة في المجال الصناعي في ايران الاسلامية التي تسببت في أن تشهد الصناعات العسكرية تقدما وتطورا كبيرا للغاية.

وتطرق المسؤول الى انتاج اكثر من 2000 وسيلة دفاعية بهذه الوزارة وقال: ان وزارة الدفاع تقف الى جانب القطاع الخاص الذي عليه استثمار الامكانات التي حصل عليها لتقدم الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وازاحت ايران قبل أيام، الستار عن احدث طائراتها المسيرة "مهاجر 10" وهي احدث نسخة من عائلة الطائرات المسيرة "مهاجر" التي كانت ضمن الخدمة ومنها ايضا طائرة "مهاجر 6" الشهيرة، لكن بماذا تمتاز "مهاجر 10" عن باقي نسخ الطائرات في عائلتها ؟

قدرة "مهاجر 10" على مواصلة التحليق لـ 24 ساعة متواصلة تعتبر من أهم خصائص هذه الطائرة المسيرة التي اخافت اعداء ايران ومنهم الكيان الصهيوني.

وقد شرح مساعد الشؤون الصناعية والابحاث في وزارة الدفاع الايرانية "افشين نادري شريف" ان "مهاجر 10" تمتاز عن الجيل السابق لطائرات مهاجر بعدة خصائص ، فقد تضاعفت قدرة "مهاجر 10" على حمل الاثقال والذخائر ، كما تضاعفت فترة تحليقها ، ولذلك نحن امام طائرة مسيرة تستطيع حمل ذخائر اكبر والتحليق لفترة اطول.

واضاف نادري شريف ان هذه الطائرة المسيرة يمكنها حمل منظومات الحرب الالكترونية ومنظومات السيطرة المعلوماتية وانواع المنظومات البصرية، معها.

وتابع " ان من الخصائص الهامة لهذه الطائرة المسيرة امكانية التحليق حتى ارتفاع 24 الف قدم (8 آلاف متر) وهذا ما يمنحنا تفوقا هجوميا خاصا".

واعتبر نادري شريف "مهاجر 10" بأنها طائرة مسيرة قوية يمكن تزويدها باسلحة متنوعة ، واضاف "الاسلحة المتنوعة التي تستطيع "مهاجر 10" ان تحملها، توفر لمشغلها امكانية تجهيزها بأسلحة مختلفة حسب الموقع المعادي الذي سيتم استهدافه ومعداته، لتكون هذه الطائرة قادرة على مواجهة مختلف الاهداف.

وتابع : هذه الطائرة يمكنها حمل 300 كيلوغرام من الاسلحة والمعدات.

وختم مساعد الشؤون الصناعية والابحاث في وزارة الدفاع الايرانية بالقول " تم تزويد طائرة مهاجر 10 بقنابل آرمان لأول مرة وهناك امكانية لتزويد باقي الطائرات المسيرة ايضا بها ".