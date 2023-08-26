السعودية تصدر "الإنذار الأحمر" في مكة

العالم- السعودية

وأعلن المركز، في منشور عبر حسابه بمنصة "إكس" رفع درجة التنبيه إلى "الإنذار الأحمر" بمنطقة مكة وأضم وميسان والطائف.



ودعت مديرية الدفاع المدني الجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.



والأسبوع الماضي، تساقطت أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، وعلى الحرم المكي أثناء صلاة المغرب.

مكة

حيث حالة من عدم الاستقرار فى الطقس تضرب عدة مناطق فى المملكة العربية السعودية، منها محافظات الطائف وأضم والعرضيات وميسان، ومكة بالطبع.

حيث هطلت أمطار غزيرة مصحوبة بتساقط البرد، أدت الى سيول كبيره، لذا تم رفع درجة التنبية الى الدرجة القصوى : الإنذار الاحمر”.

المركز الوطنى للأرصاد السعودى منذ قليل أصدر بيان هو الاخر، أكد فيه ان طقس السوم وحتى الثلاثاء القادم سيكون غير مستقر، حيث الامطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على منطقة مكة المكرمة وعدة مناطق أخرى.

كما وجهت مديرية الدفاع المدنى الجميع بالحذر الشديد، وأخذ كل الاجراءات الاحترازية، واتباع كل تعليمات الدفاع المدنى، وان يبتعد الجميع عن مجرى السيول.