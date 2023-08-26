اكثر من 200 ألف زائر ايراني دخلوا العراق عبر منفذ شلمجة

العالم- ایران

واضاف نادر عميد زادة ان حركة الزائرين في منفذ شلمجة الحدودي تجري بسلاسة وبدون مشاكل.

واوضح قائمقام خرمشهر، ان الرعايا الاجانب المقيمين في ايران يحق لهم فقط التوجه لزيارة العتبات المقدسة في العراق عبر منفذ شلمجة الحدودي.

أما عبر منفذ الجذابه.. كان قد أعلن مساعد شؤون التنسيق في مجال الاعمار بمحافظة خوزستان " محمد خانجي" عن عبور نحو 72 الف زائر ایراني وغير ايراني من حدود جذابة منذ بداية شهر صفر حتى الآن وذلك في معرض اشارته الى آخر الاحصاءات عن الزوار الذين دخلوا وغادروا هذا المنفذ في طريقهم الى الاراضي العراقية لزيارة العتبات المقدسة في مراسم زيارة أربعين الامام الحسين (ع).

ووصف المسؤول الذي كان يتحدث لمراسل وكالة انباء فارس في مدينة اهواز مركز المحافظة حركة المرور من هذا المعبر بأنها إنسيابية وسهلة، وتوقع في الوقت ذاته أن يزداد عدد الزوار الذي كان حتى يوم أمس الجمعة 71 الفا و634 شخصا، مع الاقتراب من مراسم الاربعين.

وتابع مساعد شؤون التنسيق في مجال الاعمار في محافظة خوزستان قائلا: ان المواكب التي تقدم الخدمات للزوار في حدود جذابة ناشطة على مدار الـ 24 ساعة.

كما دعا " خانجي " الزوار غير الايرانيين الذين يحملون وثائق ناقصة الى عدم مراجعة الحدود حتى لايواجهوا مشكلة في عبورهم الى الاراضي العراقية.