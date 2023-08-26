فوضة السلاح في أميركا.. اطلاق نار خلال مهرجان في بوسطن

العالم- الامريكيتان

وقالت شرطة عاصمة ولاية ماساتشوستس، في بيان، إن إطلاق الرصاص وقع قبيل الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، وإن المصابين السبعة "نقلوا إلى مستشفيات محلية وإصاباتهم ليست قاتلة"، مضيفة أنه "صادرت عدة أسلحة خلال الاعتقالات".

ووقع إطلاق النار عند تقاطع طرق حيث كان يسير موكب تابع لمهرجان الكاريبي.

ويفوق عدد الأسلحة الفردية في الولايات المتحدة عدد سكانها، ويعود ذلك لسهولة حصول الأمريكيين عليها، حيث يملك واحد من كل ثلاثة بالغين قطعة سلاح واحدة على الأقل، ويقطن حوالي واحد من كل شخصين بالغين في منزل فيه سلاح.

وأدى انتشار الأسلحة النارية إلى ارتفاع معدل الوفيات بسببها في الولايات المتحدة إلى حد كبير.

وأصيبت امرأتان بالرصاص مساء الجمعة في شيكاغو، أثناء حضورهما مباراة لفريق "وايت سوكس" للبيسبول في الدوري الرئيسي في أمريكا الشمالية، حسبما ذكرت الشرطة في المدينة الواقعة في شمال الولايات المتحدة.