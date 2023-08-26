السبت ٢٦ أغسطس ٢٠٢٣
٠٣:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. كوب شاي يؤدي بحياة 9 أشخاص بالهند!

السبت ٢٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٥ بتوقيت غرينتش

لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 20 آخرين في حريق اندلع داخل قطار في ولاية تاميل نادو جنوبي الهند، إثر اشتعال أسطوانة غاز الطبخ المهربة بشكل غير قانوني استخدمها بعض الركاب لإعداد الشاي والوجبات الخفيفة.

العالم- اسيا وباسيفيك

واندلع الحريق في عربة سياحية في القطار الذي كان في طريقه من لكناو إلى راميشوارام، قرب محطة سكة حديد مادوراي، وفق صحيفة "إنديا توداي".

وأعلنت هيئة السكك الحديدية عن صرف مبلغ 10 آلاف روبية على سبيل الهبة لأسر المتوفين.

وتم الإبلاغ عن الحريق في حوالي الساعة 5:15 صباحًا داخل العربة، بينما كان القطار متوقفًا قرب محطة مادوراي.

ولم تتعرض العربات المجاورة للقطار لأية أضرار، حيث تم استدعاء سيارات الإطفاء على الفور وتم إخماد النيران بحلول الساعة السابعة صباحًا تقريبًا.

وكان هناك ما يصل إلى 65 راكبا من لكناو على متن العربة التي اشتعلت فيها النيران.

وورد أن بعض الركاب استخدموا أسطوانات غاز الطبخ المهربة بشكل غير قانوني لإعداد الشاي والوجبات الخفيفة، ما أدى إلى اشتعال النار.

روابط ذات صلة

الهند: ارتفاع حصيلة انزلاقات التربة والفيضانات إلى 49 قتيلا

الهند ترحب في توسع مجموعة "بريكس"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عدن.. ميلشيات المرتزقة تقتحم إعتصاما سلميا بالرصاص

الجيش السوري يتصدى لهجوم مسلحين جنوبي إدلب

شاهد.. انطلاق فعاليات متحف بعلبك العسكري بلبنان

استشهاد طفل وإصابة 3 اشخاص جراء مخلفات الحرب في الحديدة

إعتراف"إسرائيلي"بانتكاسته الأمنية

امير عبداللهيان يجدد على تاكيده لتنفيذ اتفاقية هيرمند بشأن حصة إيران