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المغاربية.. 

المغرب يتسلم الدفعة الاولى من صواريخ باراك"الاسرائيلية

السبت ٢٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:١٤ بتوقيت غرينتش

يسلط برنامج"المغاربية"الضوء على بوادر الانفراج في أزمه الخبز في تونس واستمرار الصراع السياسي بين الرئيس قيس سعيد والمعارضة.

العالم - المغاربية

كما يبحث البرنامج في التأكيد الأممي على تشكيل حكومة جديدة في ليبيا والااتفاق الثلاثي في بني غازي لاستكمال المسار الانتخابي ورد الجزائر على النفي الفرنسي وتؤكد مجددا رد طلب باريس لعبور طائرات عسكرية اجوائها لتنفيذ عملية عسكرية في النيجر.

ويلقي البرنامج الضوء على تسلم المغرب الدفعة الاولى من صواريخ باراك من الكيان الاسرائيلي، وسط مخاوف من تعزيز سباق التسلح في المنطقة وبعد حالات غرق مميتة تحذيرات في موريتانيا من الفيضانات موسم الامطار الذي تشهده البلاد.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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المغاربية..  المغرب يتسلم الدفعة الاولى من صواريخ باراك"الاسرائيلية