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إيران تطالب بشكل دائم بمنع ايواء الجماعات الإرهابية المهددة لاراضيها

الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

نحو مزيد من الهدوء والتوافق والتفاهم تذهب العلاقات الايرانية العراقية، فقد اعلنت طهران عن اتفاق مع بغداد على نزع سلاح الجماعات الإرهابية في كردستان العراق وإغلاق مقارها العسكرية ونقلها الى معسكرات خاصة بحلول الـ19 من الشهر المقبل.

العالم - خاص بالعالم

وبحسب المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني قد ابلغت بغداد سلطات أربيل بهذا الاتفاق.

وقال ناصر كنعاني المتحدث باسم الخارجية الإيرانية:"بناء على الاتفاق بين طهران وبغداد، التزمت الحكومة العراقية بنزع سلاح الجماعات الإرهابية المسلحة في العراق وإجلائهم من الثكنات العسكرية الموجودة لديهم ونقلهم إلى معسكرات تحددها الحكومة العراقية، ايران ستقوم بمسؤولياتها تجاه هذه الجماعات في حال لم ينفذ الاتفاق في موعده المقرر.

الى ذلك قال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي هشام الركابي، ان'الاتفاق الأمني ينص على ثلاث فقرات وهي (منع تسلل المسلحين بعد نشر قوات حرس الحدود وتسليم المطلوبين بعد صدور أوامر القبض وفقا للقانون، ونزع السلاح وإزالة المعسكرات مؤكدا ان الاتفاق مع ايران رسالة لدول الجوار برفض الجماعات المهددة لأراضيها.

وكانت ايران قد طالبت مرارا وتكرارا من بغداد واربيل بمنع ايواء الجماعات الارهابية المتورطة في عمليات اغتيال وشغب.

كما استهدف حرس الثورة الاسلامية اكثر من مرة قواعد الجماعات الارهابية في منطقة كردستان، وذلك في محاولة منه لتدمير بنيتها التحتية العسكرية ومنعها من القدرة على القيام باي عمليات ضد ايران.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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