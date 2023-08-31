سجناء سياسيون في البحرين يرفضون عرضاً حكومياً ويمددون إضرابهم

العالم - خاص بالعالم

وتقول جماعات حقوقية وعائلات المحتجزين إن نحو 800 سجين يضربون عن الطعام في سجن جو بالعاصمة المنامة احتجاجا على الظروف القاسية التي يواجهونها هناك.



وقال احمد الوداعي مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية إن الإضراب عن الطعام سيستمر إلى أن تأخذ الحكومة مطالب المضربين عن الطعام على محمل الجد ونية حسنة.

وقال الوداعي إن السجناء يطالبون بإنهاء عزل بعض المحكومين وزيادة فترة التعرض لأشعة الشمس وإقامة الصلاة في جماعة وتعديل ضوابط الزيارة والحصول على المزيد من الرعاية الطبية والتعليم.

بدورها قالت الناشطة البحرينية في مجال حقوق الإنسان مريم الخواجة إن والدها عبد الهادي، وهو معارض بارز، نقل إلى العناية الفائقة مرتين بعدما بدأ الإضراب عن الطعام وحرم من اجراء فحوصات طبية من قبل طبيب متخصص في أمراض القلب لعلاج حالته.

فيما ذكرت أسرة أحمد جعفر، وهو سجين آخر، في بيان أنه وضع في الحبس الانفرادي بعدما بدأ الإضراب عن الطعام ونقل إلى المستشفى في السابع والعشرين من أغسطس آب.

من جانبها قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إنها مستعدة لتقييم أوضاع السجون في البحرين وتقديم المشورة للسلطات بما يتماشى مع المعايير الدولية.



وشهدت البحرين حركات احتجاجية واسعة من قبل المعارضة بالتزامن مع احتجاجات الصحوة الاسلامية قبل أكثر من عقد وإثرها حلت البحرين جماعات المعارضة الرئيسية منها جميعة الوفاق الاسلامي ونظمت محاكمات لآلاف الأشخاص انتقدت سيرها منظمات حقوقية دولية كما جردت مئات المعارضين من جنسياتهم.

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