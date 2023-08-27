هاشتاغ.. وداعاً طلال سلمان وتصريحات الارهابي بن غفير ومحاكمة ترامب

عُرف سلمان بقلمه الذي التزم قضايا الوطن والناس والأمة طوال مسيرته المهنية، التي كانت زاخرة بتغطية الأحداث السياسية، وبالمؤلفات والمقالات والمقابلات مع شخصيات لبنانية وعربية مهمّة، بحيث كان رافعاً على الدوام "صوت الذين لا صوت لهم". وظلّ متمسكاً بقضايا بلده لبنان، وبالقضايا العربية في وجه الهيمنة والاستعمار، على الرغم من كل الظروف والاعتداءات ومحاولات الاغتيال.

كان هناك تفاعل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب سماهر عبد الخطيب... الموت يغيّب العلم الصحافي والكاتب اللبناني العريق طلال_سلمان عن عمر يناهز الـ٨٥ عاماً.. وسيبقى بوحه وفكره خالداً الأستاذ طلال الذي أسس وترأس فريق تحرير صحيفة السفير اللبنانية.. لروحه الرحمة والسلام.

وقال بسام ديب... الوطن بلا السفير... وداعاً طلال سلمان.

وغرد يوسف وهبي.. ليس سهلا ان تفقد انسانا لازمتك روحه، قلمه، فكره طيلة ٤٥ عاما منذ العدد الاول لجريدة السفير حتى العدد الاخير لم اتوقف عن قراءتها يوما .هذا الكم من هذه القراءات النوعية التي عرّفتني على العدد الأكبر من الكتاب الصحفيين في لبنان والمنطقة لا بد انه أثّر في بناء شخصيتي، وشخصية أبناء جيلي حتى نستطيع ان نسمي جيلنا بجيل السفير.



وفي موضوع آخر، أمضى يفغيني بريغوجين ما يقرب من عقد من الزمن في تشكيل مجموعة فاغنر شبه العسكرية، لتصبح المجموعة تلعب أحد أبرز الأدوار بما يخص الحرب في أوكرانيا. وساعدت قوات فاغنر بقيادة زعيمها بريغوجين في نشر النفوذ الروسي في جميع أنحاء العالم، ودعم حلفاء الكرملين في إفريقيا وسوريا.

والآن تثير الأنباء حول موت بريغوجين في تحطم طائرة موجة من التكهنات حول مستقبل المجموعة، وأسئلة حول من سيحل محله وماذا سيحدث لفاغنر بعد حادثة تحطم الطائرة.



وغرد عسكر السليمي... في تحليل مبدئي لبعض المتخصصين طائرة يفغيني بريغوجين التي سقطت بالقرب من موسكو يوم 23 اغسطس المتسبب بالانفجار قنبلة داخل الطائرة ولم تسقط بمضادات ارضية.

وكتب ناشد علال... لقد لف الغرور بريغوجين والجاه والمال والشهرة يزرعون الخداع بالقلب المريض. بريغوجين زرع الفتنة منتقدا القادة العسكريين.

وغرد عبد الله بو يونس... يفغيني بريغوجين… النهاية... هكذا تسير الامور في عالم السياسة.

هذا وقد أثارت تصريحات عنصرية متطرفة، أطلقها وزير الأمن القومي الاسرائيلي المتطرف “إيتمار بن غفير”، تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية، موجة إدانات عالمية.

واشار بن غفير في لقاء أجرته معه القناة الثانية عشر العبرية الى ان حق المستوطنين في الحياة والتنقل في الضفة الغربية مقدم على حق الفلسطينيين في ذلك.

وفي هذا الشأن غرد محمود... تصريحات الارهابي بن غفير تظهر مدى عنصرية وحقد هذا الكيان السرطاني الغاصب وتظهر هؤلاء البشر على أنهم حثالة العالم وأنهم مجموعة من البلطجية وافراد العصابات الذين يجب اجتثاثهم والقضاء عليهم حتى يعيش العالم في سلام.

وكتب صالح النعامي... عنصرية في أفجر صورها وزير الأمن القومي الصهيوني بن غفير: حقي وحق زوجتي وابنائي بالحركة في شوارع الضفة الغربية يتقدم على حق العرب. تباهي فج بالفصل العنصري، والعالم يصمت. لم يستخدم لفظ الفلسطينيين، بل "العرب" لإبراز ما يعتقد أنه تفوق اليهود على العرب بشكل عام. لعلم المطبعين.

وقال احمد الرياشي... نتنياهو يدعم بن غفير رغم الانزعاج الدولي.. أيّد تصريحاته بشأن حقوق الإسرائيليين في الضفة الغربية.

والى محاكمة ترامب، غادر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سجن مقاطعة فولتون سيئ السمعة بعد دفع كفالة مالية قدرها مئتا ألف دولار وأخذ صور جنائية منه وبصمات وفور مغادرته السجن وصف ترمب مايجري بالمهزلة القضائية معتبرا المحاكمة تدخلا انتخابيا.

وغرد المجلس الكويتي... بايدن ساخراً من صورة ترامب الجنائية: رجل وسيم، ترامب: بايدن «أسوأ رئيس» في تاريخنا.. وصحته العقلية أسوأ من البدنية.

وكتب كفاح... ترامب يظهر عابس الوجه في الصورة الجنائية التي التقطت له داخل السجن. ستُسجّل هذه الصورة في التاريخ بوصفها أول صورة جنائية لرئيس أمريكي سابق.

وغرد محمود... الرئيس لأميريكي السابق رونالد ترامب سيتم تسجيل إسمه في سجل غينس بأعتباره السجين الوحيد الذي مكث في السجن أقصر مدة وهي عشرين دقيقة ثم أُفرج عنه مقابل كفالة مالية قدرها مئتي الف دولار ثمن حريته هذه هي العدالة الامريكية.. عدالة للاقوياء والاغنياء فقط دون غيرهم.